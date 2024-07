Nacho Cano de Mecano se defiende tras ser detenido en Madrid

Esta mañana se dio a conocer la detención de Nacho Cano, exintegrante de Mecano, por acusaciones en su contra por supuestamente haber contratado inmigrantes en España para que participaran en su obra “Malinche”.

Después de que se revelara que el músico había salido de prisión, dio una conferencia de prensa para aclarar los hechos en los que se llevaron a cabo su detención que rápidamente se dio a conocer en varios países.

En la conferencia de prensa, Nacho Cano habló sobre su detención, la cual se realizó hace unas horas en Madrid por supuestamente haber contratado inmigrantes para participar en su obra llamada “Malinche”.

De acuerdo con el exintegrante de Mecano, La Casa de México le ofreció que contratara a algunas personas que forman parte de un programa de becas, algunos de ellos se encontraban presentes en la conferencia de prensa.

Además, el abogado del productor musical aseguró ante los medios de comunicación que todas los que participan en “Malinche” tienen sus papeles en regla en España.

“La Casa de México me ofreció a gente de un programa de becas. Contraté a becarios para el estreno de ‘Malinche’ en México previsto para el año que viene. El programa de becas lo ampliamos a 19 personas”, dijo Nacho Cano.

Por otra parte, el exintegrante de Mecano aseguró que hay una persecución política en su contra debido a que ha mostrado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Entraron en mi estudio forzando la cerradura, lo denuncié y según la Policía todas las cámaras del perímetro estaban apagadas. No tengo duda de que van a por mí con lo que sea (…), soy el único artista que no soy comunista ni de izquierdas, porque no soy idiota”.