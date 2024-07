Sorgueros se reunirán con Secretario de Agricultura, el martes próximo

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El próximo martes, a las 12 del día, en la Ciudad de México, agricultores de Tamaulipas se reunirán con el secretario de Agricultura del gobierno federal, Víctor Villalobos Arámbula, para insistir en la exigencia del subsidio para la comercialización de la cosecha de sorgo.

En conferencia de prensa, en el puente Pharr de Reynosa, el presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros, Rogelio García Moreno, dijo que cada vez hay más desesperación de los productores, porque no ven certeza de que el gobierno federal vaya a liberar los mil millones de pesos que les prometió el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Acompañado por representantes de agricultores de municipios como San Fernando, Valle Hermoso, Matamoros, Río Bravo, Reynosa y otros, el dirigente campesino dijo que han transcurrido más de 40 días desde que les prometieron que habría un subsidio para compensar el precio de la tonelada de sorgo, y no ven certeza de que vayan a cumplirles.

“Lo único que estamos pidiendo es que este dialogo siga para bajar este recurso que tanto le urge a los productores” mencionó.

Por esa razón, el martes se reunirán, en la ciudad de México, con el titular de la Secretaría de Agricultura.

Lamentó que el actual gobierno federal haya abandonado por completo al sector agropecuario, porque lo único que ha provocado es un quebranto total y mayor pobreza.

“No hay un futuro que valga la pena para el sector agrícola” aclaró.

Cabe señalar que, durante las últimas semanas los agricultores han bloqueado recurrentemente la carretera que conduce de Victoria a la frontera, como medida de presión hacia el gobierno federal.

Sin embargo, no han logrado respuesta favorable.

Los productores argumentan que el precio de la tonelada de sorgo oscila entre los 3 mil y 3,500 pesos, lo que no les garantiza ni siquiera los costos de producción, por lo que exigen un subsidio del gobierno.