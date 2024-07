Muere Benji Gregory, actor que interpretó a Brian Tanner en la serie ALF

Este miércoles 10 de julio se confirmó la muerte del actor Benji Gregory, a los 46 años de edad, recordado por interpretar al joven Brian Tanner en la famosa serie ALF.

Benji Gregory es conocido principalmente por su papel como Brian Tanner en la popular serie de televisión de los años 80, «ALF», la cual se centraba en las cómicas aventuras de un extraterrestre peludo llamado que vivía con la familia Tanner.

Benji Gregory, who starred as Brian Tanner on the sitcom ALF, has died at 46 pic.twitter.com/THUVsyEUpG

— BNO News (@BNONews) July 10, 2024