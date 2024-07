Arnulfo Mata Huerta

Desde su presentación en el deporte de la pelota blanda Pablo “Chachis” Coronado ha cumplido con su promoción de perpetuar la memoria de su hermano Guadalupe Coronado quien en vida fue ferviente aficionado al deporte de la pelota blanda.

Armando y patrocinando al equipo que lo hizo muy popular y a su fallecimiento su hermano ha continuado con el anhelo de Lupe de colaborar con este popular deporte del softbol y desde luego recordarlo en este juego de la pelota blanda que para Lupe fue su pasión.

Así José Coronado al frente de este trabuco a quien todos le quieren ganarle pero hasta la fecha ninguno ha logrado la hazaña, pero todos han hecho el mejor de sus esfuerzos como los Diablos de la Colonia Héroe de Nacozari, Infona A y el Deportivo Arturo García.

Bien comentado lo anterior por considerarlo de gran importancia, ahora pasemos a recordarles del aplastante triunfo que el escuadrón del “Chachis” Coronado consiguió ante el Deportivo Ulibarri con pizarra de…¡20-0..!

Con lo anterior se mantiene como el gran favorito para lograr el primer lugar, digo como ha venido jugando y ganando juego tras juego.

Juan García con su muy peculiar estilo de lanzar estuvo a punto de conseguir juego perfecto ante el Deportivo Úlibarri que tiene a Ramón López como coach en jefe. A no ser porque Juan aceptó un hit y cedió una base, el sencillo se lo conectó el aporreador de pelotas de Padilla, Juventino García. Tres lanzadores fueron improvisados por Ramón López como Miguel Cerda, Juventino García y Luis Humberto.Charles que hicieron su mejor esfuerzo por no defraudar a su mánager pero como no son oficiales en el centro del diamante ninguno de los tres pudieron con la artillería rival, hablando del juego del fin de semana.

Así tenemos que se dejaron ver con “la carabina al hombro” jugadores como Jorge Espinoza, Luis Vázquez, David Porras como Francisco Diez que le dieron en la mera nariz a la pelota.

Incluso Jorge Espinoza magnífico jugador de cuadro conectó vuela cerca, Porras de 3-2, Vázquez de 3-3 y Francisco Diez de 2-2.