Acusa exalcalde a exfiscal y actual magistrado, de fabricarle un proceso

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El exalcalde de San Carlos, Samuel Rodríguez Urbina, informó que formalizará una denuncia penal por abuso de autoridad en contra del ex fiscal anticorrupción y actual magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Castro Ormaechea, por haberle fabricado un proceso penal por un presunto peculado.

Además, lo demandará por la vía civil para reclamarle el daño moral que le ocasionó.

En entrevista, el ex edil aseguró que fue sometido a proceso porque se negó a ser candidato del PAN a la alcaldía de San Carlos.

Lo acusan de desviar un millón de pesos

Para ello, detalló, lo acusaron de haber desviado un millón de pesos del presupuesto del municipio a pesar de que probó, con facturas, que el recurso fue utilizado para una reparación emergente de un camino, además de la compra de llantas.

Rodríguez hace el anuncio de las denuncias contra Castro Ormaechea luego de que un Juez lo absolvió.

Narró que terminó su periodo como alcalde de San Carlos en 2007, y aunque la última cuenta pública fue aprobada por el Congreso del Estado en 2010, seis años después, al llegar el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, en 2017, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Castro Ormaechea, le inició una carpeta de investigación por un presunto peculado.

Para ello, se basaron en un acuerdo de Cabildo en el que se aprobó, por unanimidad de votos, utilizar un millón de pesos para la rehabilitación emergente de un camino, y para la compra de llantas para vehículos e insumos, todo lo cual fue sustentado con facturas.

A pesar de que la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado le aprobaron su cuenta pública al no encontrar irregularidades, la fiscalía anticorrupción solicitó una orden de aprehensión en su contra por el presunto peculado.

Por esos hechos fue detenido en noviembre de 2017 y trasladado al penal de Ciudad Victoria, aunque 20 días después obtuvo su libertad tras pagar una fianza de 7 millones de pesos.

Siete años después un tribunal de enjuiciamiento lo declaró inocente.

Rodríguez asegura que fue procesado por haberse negado a ser candidato del PAN a la Alcaldía de San Carlos y no operar a favor de ese partido.

“Eso les molestó mucho, hubo amenazas, pero uno sabe que trabajó bien y una administración como San Carlos está para poder ayudar a la gente”, mencionó.

Exalcalde procederá legalmente

Por esa injusticia que cometieron en su contra, reiteró, procederá legalmente contra Castro Ormaechea.

“En verdad, fue un abuso lo que hizo en ese entonces la Fiscalía Anticorrupción en mi contra, y además de acudir a las instancias legales, también lo haré ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la gravedad de la violación de mis derechos como ciudadano. Me dañaron moralmente, económicamente, destruyeron a mi familia y frente a la sociedad me desacreditaron. Eso no fue justo” dijo.

