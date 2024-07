Australiano intenta ‘montar’ un tiburón varado en la playa

Staff Ed.-

Tristan Turner se encontró con un tiburón varado en la playa de Australia y decidió interactuar con él de manera sorprendente.

Turner fue grabado mientras intentaba devolver al tiburón al agua, jalándolo por la cola y tratando de nadar sobre él a pesar de las fuertes sacudidas del animal.

Did this Homie just get eaten by a pic.twitter.com/2qUiSf6TZA

— TheRealBiffBifford™ 🇺🇸 (@TBifford) July 9, 2024