Fallece Shelley Duvall, estrella de ‘El resplandor’, a los 75 años

Staff Ed.-

Shelley Duvall, famosa actriz conocida por su papel en la película «El Resplandor», falleció a los 75 años.

Su compañero de vida, Dan Gilroy, informó de su muerte a The Hollywood Reporter.

Duvall murió mientras dormía en su casa en Blanco, Texas, debido a complicaciones de la diabetes.

Nacida el 7 de julio de 1949 en Fort Worth, Texas, Shelley Duvall tuvo una destacada carrera en el cine.

Fue ganadora del premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes y recibió dos nominaciones al Emmy y una nominación al BAFTA.

Además de «El Resplandor», Duvall interpretó a Olive en la película «Popeye» junto al comediante y actor Robin Williams.

Shelley Duvall, the versatile actress memorable in 'McCabe & Mrs. Miller,' 'Nashville,' 'Popeye, '3 Women,' and 'The Shining,' has passed away at 75 https://t.co/wtQCCaVPPX pic.twitter.com/4qvRty281h

— The Hollywood Reporter (@THR) July 11, 2024