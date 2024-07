Janeth Gómez quiere emular a Soraya Jiménez en Olímpicos

Janeth Gómez Valdivia también quiere estar en la historia de los medallistas mexicanos que han conseguido una presea en Juegos Olímpicos. En París 2024 buscará emular las hazañas de Soraya Jiménez, Damaris Aguirre, Luz Mercedes Acosta o Aremi Fuentes.

“Como toda deportista, lo primero es cumplir el sueño olímpico, hacerlo realidad y luego tener el deseo de una medalla olímpica, y quieras o no, cuando se tiene a compañeras que lo consiguieron, nace también ese deseo”, indicó la jalisciense para el Comité Olímpico Mexicano.

Janeth Gómez será la única representante de México en el Levantamiento de pesas. Saldrá de nuestro país el 29 de julio rumbo a París, Francia, donde realizará una ligera concentración para que el 5 de agosto se aloje en la Villa Olímpica y el 8 de agosto participe en la división de los 59 kilos.

“Estoy agradecida por esto, porque en el proceso pasado no me tocó, pero ahora es una oportunidad que no debo desaprovechar”, apuntó.

Janeth Gómez tiene en la mira una medalla olímpica, aunque no descarta los nervios que siente. Admitió que sus rivales están en un nivel fuerte.