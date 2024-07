Hombre mata a serpiente a mordidas tras ser atacado mientras dormía

Staff Ed.-

Un hombre originario de Jharkhand, India, ganó popularidad en redes sociales tras morder y matar a una serpiente.

Identificado como Santosh Lohar, el hombre estaba durmiendo en un campamento de trabajadores en Bihar cuando fue atacado por el reptil.

Despertó debido a la mordedura y, en una sorprendente reacción, tomó al animal con una varilla de hierro y lo mordió varias veces, matándolo.

Santosh Lohar, de 35 años, trabajaba en la instalación de líneas ferroviarias y estaba durmiendo en una zona boscosa.

En entrevistas con medios locales, afirmó que en su pueblo existe la creencia de que si una serpiente te muerde, debes morderla dos veces para neutralizar el veneno.

Esta creencia cultural fue lo que motivó su reacción inusual.

Indian Man Bites Snake to Death After Being Bitten

🐍Near the Indian city of Nawada, a man named Santosh Lohar was bitten by a snake while he was sleeping. In a remarkable act of self-defense, Santosh bit the snake three times, ultimately killing it, as reported by India Today.🐍… pic.twitter.com/S7M1qg230o

— Russian Market (@runews) July 7, 2024