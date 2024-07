Novedades que no te puedes perder

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11, (Agencias)

Estamos a pocos días del fin de semana (que muchos inician a disfrutar desde el viernes), y para que no tengas “tiempo muerto” te vamos a dejar una lista con algunos de los estrenos más recientes de diversas plataformas de streaming.

La Primera Vez – Temporada 2

Disponible en Netflix

Una serie de emociones, triángulos amorosos y primeras veces (incluidas las experiencias psicodélicas) rodean al grupo de amigos del colegio José María Root, quienes se alistan para iniciar un nuevo año escolar.

Under The Bridge

Disponible en Disney+

A través de los ojos de Godfrey, interpretada por Riley Keough, y de una oficial de policía local (Lily Gladstone), la serie explora el mundo de las jóvenes acusadas del crimen, y desentierra verdades sorprendentes en el caso.

Goyo

Disponible en Netflix

La trama de esta película argentina se centra en Goyo, un hombre con Asperger, fanático de Van Gogh, que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes en la Ciudad de Buenos Aires. La estricta rutina que sigue diariamente se ve interrumpida de pronto, cuando su camino se cruza con el de Eva.

Sunny

Disponible en Apple+

Esta serie, protagonizada por Rashida Jones, sigue a Suzie, una mujer estadounidense que vive en Kioto, Japón, cuya vida da un vuelco cuando su esposo y su hijo desaparecen en un misterioso accidente aéreo. Tras su pérdida, llega a su vida Sunny, un robot doméstico creado por la compañía de su esposo.

Eileen

Disponible en Max

Thomasin McKenzie y Anne Hathaway protagonizan este thriller ambientado a inicios de los 60 en donde Eileen vive con su padre, un expolicía alcohólico, en un pueblo de Nueva Inglaterra. Su vida da un giro cuando, justo antes de Navidad, aparece la nueva consejera de la prisión.

Mastermind: To Think Like a Killer

Disponible en Disney+

Este documental ofrece una nueva mirada sobre Ann Burgess, la mujer que cambió la historia de la criminalística en los Estados Unidos gracias a sus innovaciones en el desarrollo de los perfiles de los asesinos en serie. ESTA ES LA RECOMENDACIÓN ESTRELLA DE ESTA SEMANA