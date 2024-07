Tranquilos… llovería hasta en la noche

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- En seguimiento a la racha de lluvias con las que cerrará la presente semana esta Capital, las cuales se reflejaron puntualmente con la tormenta vespertina de ayer miércoles, El Diario MX te brinda un panorama de lo que podría suceder este jueves once de julio.

No se prevén lluvias para esta tarde

De acuerdo a The Weather Channel no se prevén lluvias esta tarde sino hasta después de las 18:00 horas; las probabilidades hasta esa hora no rebasan el 20 por ciento y se indica condición de cielo solamente nublado.

Sin embargo, a las 19:00 horas (siete de la tarde) ya se advierte de “algunos chubascos”, con el 33 por ciento de posibilidades, las cuales van en aumento conforme pasen las horas de este jueves.

Para las 20:00 horas, es decir, ya en la noche, dicho porcentaje se eleva a 38 y el servicio internacional del clima advierte chubascos, al igual que el resto de la noche, por lo que vale la pena tomar precauciones porque aunque no se esperan tormentas como la de ayer, las lluvias pueden llegar en cualquier momento.

Probables ‘chubascos’ para la noche

Cabe recordar que “el chubasco, también conocido como aguacero o chaparrón, es un tipo de precipitación cuyas características principales son su gran intensidad y la rapidez con la que aparece y con la que finaliza”.

Asimismo, la fuente consultada señala que cuando está acompañada de granizo es preferible usar el término granizada, en tanto que una tormenta es una “perturbación atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo”.

