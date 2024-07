“El Poder Judicial de hoy es el mejor que ha tenido México”, afirman en Tamaulipas

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

En el marco del Día del Abogado, magistrados, jueces y todo el personal del Poder Judicial Federal en Tamaulipas, expresó su enérgico rechazo al proyecto de reforma judicial que pretende sustituir en masa a todos los juzgadores para sustituirlos por otros que serán electos mediante voto popular.

En un acto que se replicó al mismo tiempo en diversas ciudades del país, los funcionarios judiciales federales se reunieron, este viernes, en el edificio sede de los tribunales colegiados en Ciudad Victoria, para fijar su posicionamiento sobre la iniciativa que se discute en el Poder Legislativo, y sobre todo para informarle a la sociedad de las consecuencias que habrá para el sistema de justicia.

Asistentes portaban pancartas con consignas

La mayoría de los asistentes al evento portaban pancartas en las que se leían consignas como : “No a la elección por voto popular de jueces y magistrados”, “Ya basta de injurias y generación de odio hacia el Poder Judicial de la Federación”, “Estamos decididos a actuar hasta las últimas consecuencias”, “Cuando la política entra por la puerta la justicia sale por la ventana”, y “el juez imparcial es de carrera judicial”.

A nombre de la asociación nacional de magistrados y jueces, el magistrado del segundo tribunal colegiado en materias penal y del trabajo, Víctor Hugo Alejo Guerrero, denunció que durante casi seis años los juzgadores federales han sido víctimas de calumnias, y se les ha amenazado e intimidado mediante un continuo discurso público de agresión verbal y odio.

“Es falso que 1,700 juzgadores federales seamos corruptos. Es falso que representemos élites o ideas conservadoras. La gran mayoría de las personas juzgadoras provenimos del pueblo y hemos estudiado en instituciones públicas. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado, amparamos hoy y siempre al perseguido sin pruebas, con el Derecho como fundamento”, indicó.

También, dijo, es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de la justicia en México.

“Lo que realmente se pretende es destruir la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto”, sentenció.

Funcionarios judiciales no son políticos

Alejo Guerrero aclaró que los funcionarios judiciales no son políticos y rechazan cualquier invitación a compartir el poder público.

“Juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos. No usamos urnas para juzgar o perseguir. No usamos vallas ni grupos antimotines. Nuestra fuerza proviene de la razón, de la palabra, con el apoyo en la constitución y la ley”, refirió.

Y añadió: “nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo, somos su contrapeso”.

Calificó como un grave error mezclar intencionalmente la justicia social y política que corresponde al Poder Ejecutivo y Legislativo, con la impartición de justicia constitucional que corresponde al Poder Judicial de la Federación.

“Es falso que el Poder Judicial se la causa de los enormes problemas nacionales que representan el crimen organizado, la corrupción, el patriarcado, la violencia contra la mujer, la discriminación, el abandono del campo, la destrucción del medio ambiente, la impunidad, el desvío de recursos públicos o las licitaciones corruptas”, señaló.

Modelo de juzgador es moderno, eficaz y profesional

“Nuestro modelo de juzgador federal es moderno, eficaz y profesional. Sin temor a equivocarnos, este Poder Judicial es el mejor que ha tenido México en su historia”, abundó.

Durante el acto de protesta, también fijaron posicionamientos representante del sindicato del Poder Judicial de la Federación y el presidente de colegio de abogados de Ciudad Victoria, José Emilio Barrientos Martínez.

