Lecturas para el verano

Hay un elemento que no puede faltar en nuestro bolso de viaje esta temporada de verano: un buen libro. No cabe duda de que al viajar, ya sea a la playa, al bosque o a una casa de descanso, no habrá mejor actividad para desconectarnos que tomar un tiempo leyendo.

Ya sea que seas un apasionado lector o que estés comenzando en el mundo de la lectura, siempre va a existir una duda recurrente en nuestra cabeza: ¿qué libro leer?… escoger la lectura adecuada para acompañarte en un viaje puede ser bastante retador.

Es así que nunca está de más conocer algunas recomendaciones de personas cercanas o, incluso, de celebridades y grandes figuras de la industria para atrevernos a salir de nuestra zona de confort y quizá descubrir nuestro nuevo libro favorito.

Con eso en mente te dejamos las recomendaciones de una de las embajadoras más emblemáticas de la reconocida marca de moda Chanel: la modelo y socialité Charlotte Casiraghi, hija de la princesa Carolina de Mónaco.

El incidente de Rachel

Autor: Caroline O’Donoghue

Esta novela explora el tema de la amistad, ya que nos narra la historia de una estrecha relación entre una joven llamada Rachel y un muchacho llamado James, quienes están transicionando de la etapa de estudiantes a profesionistas.

Tan rico como el rey

Autor: Abigail Assor

Charlotte describió este libro como una “novela muy precisa pero, al mismo tiempo, es sensual y poética”. La obra nos narra una historia emocionante y embriagante situada en Casablanca, la protagonista es una muchacha pobre que se encuentra con un joven callado, mayor y misterioso que estudia en su mismo colegio de élite.

The Collected

Autor: Dorothy Parker

Situado en los años 50 en la ciudad de Nueva York, este libro que fusiona prosa y poesía se encarga de realizar una serie de cuestionamientos que siguen siendo relevantes en la actualidad; la vida doméstica o el matrimonio sobresalen en estas líneas.

El libro del verano

Autor: Tove Jansson

Si lo que buscas es una lectura rápida y sencilla, esta opción será perfecta para ti. Este pequeño libro nos cuenta una historia situada en una isla de Finlandia, rodeada de naturaleza. Este relato comienza con una joven que se encuentra lamentando la pérdida de su madre y que viaja a pasar unos días con su abuela.