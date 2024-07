Tampico Madero regresa a la Liga de Expansión

Este viernes se llevó a cabo la Asamblea de Socios de la Liga de Expansión MX, misma donde se dio a conocer que el Club Tampico Madero regresará a la división de plata.

Esto en calidad de invitado para la temporada 2024/2025 después de consagrarse como Campeón de Campeones y tras una solicitud de la Liga Premier.

En abril de 2022 la franquicia del Tampico Madero en Liga de Expansión fue vendida para transformarse en el Club Atlético La Paz, y desde entonces no había tenido la posibilidad de jugar de nuevo ahí.

Aunque en 2023 se convirtió en Campeón de la Liga Premier, no logró el ascenso debido a que no contaba con la llamada Licencia Plus, con la cual se aseguran una institución sólida.

Más acuerdos

Del mismo modo, fueron denegadas las solicitudes de sustitución y afiliación, mismas que corresponderían a los equipos de Jaguares de Chiapas y Alacranes de Durango, respectivamente. Esto al no haber logrado la mayoría de votos en la propia asamblea.

Cimarrones no jugará la 2024/2025

Por su parte, el equipo de Cimarrones de Sonora solicitó a dicha asamblea su no participación, la cual fue aprobada por causa justificada para la temporada 2024/2025. Así, la Liga de Expansión se mantendría con 15 equipos.

Nuevo Formato

Finalmente, también se aprobó el calendario, reglamento y formato para el próximo torneo, mismo que se jugará en su totalidad durante los fines de semana y se eliminará el Play-In, por lo que el sistema de competición pasaría a la Liguilla al termino de la fase regular.