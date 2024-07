‘Lady Popo’ rechaza recoger excremento de su perro y grita que la quieren violar

‘Lady Popo’ surgió en redes sociales, por un video en donde la protagonista rechaza recoger el excremento de su perro y acusa al hombre que la graba de querer violarla.

La señora ha sido expuesta en redes sociales, principalmente en X, antes Twitter, donde fue difundido rápidamente el video.

Según la información que trasciende, el hecho ocurrió en calles de la colonia Alemán de Oaxaca Capital.

En las imágenes se observa a una señora que camina con su perro con correa en la calle, mientras es perseguido por un hombre que la graba diciéndole que por favor recoja el excremento de su perro.

La mujer, visiblemente molesta, sigue caminando haciendo caso omiso a lo que le dice el hombre, diciendo groserías y señalando que él no lo manda, a lo que quien la graba le dice que no puede hacer ‘lo que hizo’.

La protagonista del video se detiene en una casa y toca y continúa siendo grosera con el hombre, cuando de pronto grita que la quieren violar.

Me quiere violar, me quiere violar, auxilio”, se escucha decir a la mujer que ‘más le vale’ que no la esté chingan…