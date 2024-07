Miles son evacuados en Canadá por incendio forestal

Más de 9 mil personas fueron evacuadas desde el viernes en el noreste de Canadá debido a un fuerte incendio forestal que está «fuera de control» y es avivado por los fuertes vientos, reportaron las autoridades.

Residentes de Labrador City y Wabush, en la provincia de Terranova y Labrador, recibieron orden de abandonar sus casas, según el portavoz provincial de los bomberos, Jeff Motty.

“Estamos viendo un comportamiento extremo del fuego, se mueve unos 50 metros por minuto», explicó el oficial, quien agregó que, debido a la intensidad de las llamas, no es posible usar los bombarderos de agua.

Most of the smoke from this fire seems to be flowing just north of Labrador City and Wabush. It’s creating some terrifying visuals, however. #nlwx

Video credit: Stephanie Mackey

