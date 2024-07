Van estudiantes del Cbtis 24 a evento nacional

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Estudiantes que cursan su educación media superior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 24 de esta Ciudad, representarán a Tamaulipas y a México en el programa Jóvenes en Acción 2024.

Las alumnas que recién concluyeron su cuarto semestre, participarán en este evento organizado anualmente por la Embajada de Estados Unidos en México, que les permite realizar una estadía de tres semanas en el vecino país.

La información precisa que este programa se centra en impulsar proyectos liderados por jóvenes que aborden temas sociales críticos, como es el caso de Go for it, creado por Rebeca Michell Ángeles de León, Jessica Monserrat Mendoza Reyes, Andrea Araujo Velasco y Avril Salinas González, del Cbtis 24 y su asesora maestra Lizett Marlene Rodríguez Anaya.

Go for it, está orientado a que los estudiantes tengan nuevas oportunidades de emprender un negocio para crear autoempleo; contribuyendo a desarrollar habilidades como la gestión del tiempo, la creatividad, el trabajo en equipo y la comunicación, esenciales para el éxito.

Programa Jóvenes en Acción: Fomentando el cambio tangible en comunidades

De acuerdo con la información, el programa Jóvenes en Acción es conocido por su capacidad de conectar jóvenes motivados con recursos y plataformas, para que puedan hacer la diferencia tangible en sus comunidades.

Finalmente subraya que la selección de estos proyectos, no solo es el reconocimiento al compromiso de estos jóvenes con la responsabilidad y justicia social, sino también con la oportunidad para que pongan en práctica sus habilidades y conocimientos en un escenario global.

