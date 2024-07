El Buró Federal de Investigaciones (FBI) identificó a Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de edad, como el autor del tiroteo contra Donald Trump que tuvo lugar el sábado durante un mitin en Pensilvania.

El tirador alcanzó la oreja derecha de Trump y mató con uno de los tiros a un asistente al mitin, dejando también a dos personas heridas antes de morir abatido por los francotiradores del Servicio Secreto.

Updated FBI statement on the ongoing incident that took place yesterday in Butler, Pennsylvania. https://t.co/yqwxGmKOjw pic.twitter.com/pk2Rw55Lga

— FBI (@FBI) July 14, 2024