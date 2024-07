“Vivo de milagro, debería estar muerto”, declara Trump tras el atentado

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que está vivo de milagro en su primera entrevista con el diario The New York Post tras el atentado sufrido en un mitin el pasado sábado

“El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así, lo llamó un milagro”, explicó el expresidente, con parte de su cabeza aún vendada por las heridas.

Trump se mostraba “agradecido y a veces desafiante”, según el rotativo y dijo que “se supone que debería estar muerto”, al recordar el momento en el que su atacante le disparó en el mitin.

“Se supone que no debería estar aquí, se supone que debería estar muerto”, insistió Trump al periodista del Post.

Trump se encontraba dando un mitin en Butler, Pensilvania el sábado cuando fue alcanzado por una bala en la oreja derecha. Una persona murió durante el ataque y dos resultaron heridas, además el agresor fue abatido por la policía.

El FBI confirmó que el autor del atentado, Thomas Crooks, de 20 años, actuó solo y disparó al exmandatario desde la azotea de un tejado y usando un fusil AR-15. Posteriormente, fue abatido por agentes del Servicio Secreto.

Possible gunshots at former President Trump’s rally in Butler, PA. Secret Service escort Trump off the stage. pic.twitter.com/ckqyjF3S97

— CSPAN (@cspan) July 13, 2024