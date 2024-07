Horror en Kenia: Arrestan a presunto asesino en serie de 42 mujeres

Staff Ed.-

La Policía keniana detuvo la madrugada de este lunes a un hombre que confesó haber asesinado a 42 mujeres, tras el hallazgo desde el viernes de al menos ocho cuerpos de mujeres descuartizados en un vertedero en un barrio de Nairobi.

El sospechoso, llamado Collins Jomaisi Khalisia y de 33 años, confesó que todas las mujeres fueron asesinadas del mismo modo y que su primera víctima fue su mujer.

Tras su detención, se registró su residencia, donde se encontraron varios objetos, incluyendo 24 tarjetas SIM, ocho móviles, un ordenador portátil, ropa interior de mujer, un machete que se cree que fue utilizado para desmembrar a las víctimas y bolsas de plástico similares a las que fueron usadas para tirar los cadáveres al vertedero.

