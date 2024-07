Corresponde al próximo Gobierno dejar el Caso Colosio “sin sospecha”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el próximo Gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum, debe “dejar sin sospecha” el caso del asesinato del candidato presidencial priista Luis Donald Colosio, ocurrido en marzo de 1994.

Un expediente abierto

En la conferencia matutina, López Obrador indicó que el asesinato de Colosio Murrieta, al cual comparó con el ataque al expresidente estadounidense Donald Trump ocurrido el sábado, es un “expediente abierto”.

“Es un asunto que debe de tratarse, es un expediente abierto, pero creo que va a corresponder a la próxima Administración al próximo Gobierno, dejar sin sospecha lo sucedido, aclarar lo que realmente pasó”, destacó.

El mandatario también aseguró que ayudaría mucho que el Poder Judicial “resolviera sobre la apelación que hizo la Fiscalía acerca de la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Colosio”.

“Sin que esto signifique que ya es culpable, sino que si la Fiscalía hizo toda una investigación y aparece en esa investigación de que hubo un segundo tirador y que trabajaba en el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), en el centro de espionaje del gobierno, y que según la acusación de la Fiscalía fue a rescatar a este segundo tirador (Genaro) García Luna en 1994, porque García Luna entró en 1989”, sentenció.

“La FGR apeló y es muy raro -porque sucedió como hace 4 meses o 5- y todavía no resuelven, lo que es muy raro. Cuando la justicia es rápida y expedita se puede resolver en 48 horas, pero cuando hay consigna, duerme el sueño de los justos. Sería bueno que la FGR informe si apeló y si tiene respuesta, porque a le mejor no sabemos, a lo mejor no nos han informado, porque ahí empezaría a conocerse más sobre este hecho”, declaró.