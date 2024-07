Lolita Ayala es vista en silla de ruedas y con tanque de oxígeno

Lolita Ayala, reconocida conductora de televisión, causó inquietud en los medios de comunicación al ser vista en el aeropuerto de la Ciudad de México en una silla de ruedas y con un tanque de oxígeno.

Este hecho generó diversas especulaciones sobre su estado de salud, preocupando a sus seguidores y al público en general, ya que no es la primera vez que la periodista es vista usando silla de ruedas y tanque de oxígeno.

Durante su encuentro con los reporteros, Lolita Ayala se mostró visiblemente incómoda pero accedió a brindar declaraciones sobre las razones que la llevaron a usar una silla de ruedas.

La conductora explicó que la lesión que la obligó a utilizar este dispositivo se remonta a un accidente de helicóptero que sufrió hace varios años que le dejaron secuelas.

Lolita Ayala detalló que, como resultado del accidente, quedó con una lesión en el fémur que no sanó adecuadamente. A pesar de que los médicos le han recomendado una cirugía para corregir el problema, ella ha decidido no someterse a la operación.

«Estoy bien, pero estoy coja. En la caída del helicóptero me rompí el fémur y no me dejaron bien. Me tienen que operar, pero yo ya no quiero», expresó Ayala.