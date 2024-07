Tormenta provoca daños antes del Gran Premio de Hungría

El Circuito de Hungaroring sufrió daños a causa de una tormenta, a dos días de celebrarse el Gran Premio de Hungría 2024 de la Fórmula 1, especialmente en el área de los pits, donde algunos equipos encontraban instalando el equipo para los pilotos y sus monoplazas.

En videos difundidos a través de redes sociales mostraban el área del ‘pit lane’ completamente inundada, con el agua llegando arriba de los tobillos de los miembros de los equipos, lo que generó preocupación.



En otro video se puede apreciar a los miembros del equipo Alpine tratando de rescatar algunas de las partes de su garaje ante los fuertes vientos y la lluvia que caía sobre el Circuito de Hungaroring.

wtf is going on in hungary??😂😂 #HungarianGP pic.twitter.com/NKnY3U5XyM

— lammm (@ZhouuNotJoe) July 17, 2024