¿Listos para el fin? Habrá un clima de envidia

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Finalmente las lluvias se “apiadaron” de los victorenses y el pronóstico de inicios de semana no se cumplió; sí, el que decía que miércoles y jueves los victorenses debíamos prepararnos para una racha de tormentas por la tarde.

Por lo tanto, es hora de echar un vistazo al… ¡fin de semana! Y es que en momentos en los que el parque Los Troncones rompe récord de visitantes, incluso entre semana, es bueno saber que las condiciones para los siguientes días son ideales para este tipo de actividades.

Para empezar, el viernes no se advierte de posibilidades significativas de que los aguaceros arruinen la diversión al aire libre; estas son de apenas 24 por ciento y además se espera un día parcialmente nublado, es decir, sin los clásicos solazos de la canícula en la que aún estamos.

Y si dejará para el sábado la recreación en sitios como Los Troncones u otros ríos de la región, le informamos que las posibilidades de lluvias son igual de mínimas que el sábado (24 por ciento) y también se espera un cielo parcialmente nublado.

Ya para el domingo este porcentaje se eleva ligeramente, a 30 por ciento, aunque The Weather Channel advierte de “tormentas aisladas”, por lo que vale tomarlo en cuenta, aunque al ser las posibilidades bajas no se espera que de presentarse estas precipitaciones sean para acabar con la fiesta dominical.

¿Y DE CALOR?

El servicio internacional del clima consultado por El Diario MX indica temperaturas máximas de 35°C (grados Celsius) para el viernes y de 34°C tanto para el sábado como para el domingo; y no, aún no habrá noches frescas porque se esperan mínimas de 33°C los tres días siguientes.

Así que ya lo sabe, el “caprichoso” clima de las últimas semanas dan luz verde a los convivios al aire libre; puede prender el carbón para la carnita asada con confianza, preparar el lonche para ir de paseo a balnearios cercanos o, si el presupuesto no lo permite, de perdido para llevar a los niños a las plazas públicas.

Y recuerde, en caso de haber cambios significativos en los pronósticos de The Weather Channel El Diario MX le informará con toda oportunidad, para que tome previsiones.