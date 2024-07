¡Caos global! Fallo en Microsoft afecta aerolíneas, bancos y medios

Staff Ed.-

El sector aéreo mundial fue uno de los más afectados por un fallo en los sistemas de Microsoft, originado por una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike.

Este error provocó incidencias en empresas e instituciones a nivel global desde la noche anterior.

CrowdStrike admitió que una actualización de su plataforma Falcon, un sistema de protección de Windows, causó el caos y aseguró estar trabajando para revertir los cambios.

El fallo no solo afectó a las aerolíneas. Bancos, instituciones, organismos y hospitales también sufrieron problemas.

En París 2024, el sistema informático se vio parcialmente afectado, impidiendo la entrega de uniformes y acreditaciones.

En Australia, sistemas de pago de supermercados y bancos reportaron fallos.

Japón experimentó cancelaciones de vuelos domésticos y problemas en el sistema ferroviario.

En el Reino Unido, aerolíneas, la Bolsa de Valores de Londres, compañías ferroviarias y la televisión Sky sufrieron interrupciones.

Incluso hospitales en Israel se vieron afectados, complicando la recepción de llamadas de emergencia.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024