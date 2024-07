‘Rayados es un salto en mi carrera’

Óliver Torres llegó este verano a Rayados como el fichaje estelar del club para el Apertura 2024, un nuevo español que se sumó para cambiar la mentalidad de la institución que se inició con el arribo de Sergio Canales en 2023.

Y el mediocampista español dio a conocer que tuvo ofertas económicas importantes en Arabia, así como de Europa, una de ellas del Olympiakos, pero decidió tomar la del Monterrey, y lo calificó como un salto en su carrera.

“Tenía en Arabia, pero no me convenció el proyecto. Podía irme a Olympiakos con Mendilibar, en España, Italia, pero sentía que iba a seguir siendo el mismo. Para mí estar en Rayados es un salto de carrera, porque llegó a uno de los equipos que quieren volver a campeonar, con mejor exposición.

Llevo 13 años viviendo lo mismo, es bonito y quiero irme a México, donde la gente espera mucho de mí, pero no me ha visto jugar, que no tendrán una etiqueta marcada. Sé que se espera mucho, pero estoy preparado”, dijo en La Hora de Willie en RG La Deportiva.

¿Cómo se dio la llegada de Óliver Torres?

Torres también reveló cómo se dio el fichaje, el cual llegó a través del agente Marc Salicru, quien trabaja en la agencia MSM Sports, aunque en un inicio le pidió una oferta formal para tomarlo en serio, puesto que muchos agentes ya lo habían contactado sin mucha seriedad.

“Terminaba contrato en Sevilla y cuando uno termina muchos representantes me llamaban. Cuando era más joven era más iluso y me escribió un chico que se llama Mac, que si me interesaba ir a México y le dije ‘sí, claro’. Le digo que me llaman todos para proponerme cosas y si tienes algo firme, adelante, y a los 20 minutos me escribió para una videollamada con el presidente y director deportivo de Rayados. Me pongo a investigar para ver quiénes son y a las 9 de España hablamos, estuvimos una hora y cuarenta hablando, un montón de futbol”.