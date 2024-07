Checo Pérez se estrella contra muro durante el GP de Hungría

El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) se estrelló contra el muro en la curva ocho del circuito de Hungaroring en la clasificación del Gran Premio de Hungría, provocando una bandera roja en la primera ronda (Q1) a falta de 6 minutos y 45 segundos para el final.

Pérez, quien salió del monoplaza por su propio pie, se encontraba en novena posición cuando la parte trasera del monoplaza quedo dañada luego de tocar el piano de la curva, pues el trazado del circuito húngaro estaba húmedo tras una leve lluvia en la primera ronda de clasificación de este sábado.

Perez is ok, but his Red Bull certainly isn’t…

He’ll start tomorrow’s race from P15 at best 😖#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tPGEEw3Lqg

— Formula 1 (@F1) July 20, 2024