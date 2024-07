Protestan en Tel Aviv para exigir a Netanyahu firmar acuerdo en Gaza

Miles de israelíes protestaron en Tel Aviv para exigir al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que firme el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, que permitiría el retorno de todos los rehenes, antes de emprender su viaje a Estados Unidos.

“Netanyahu, firma el acuerdo antes de volar a DC” se leía en pancartas y coreaban los manifestantes.

Israel y Hamás llevaron a cabo negociaciones indirectas hace un par de semanas en Doha y El Cairo, con señales positivas de que un acuerdo estaba cerca. No obstante, Netanyahu añadió exigencias que bloquearon las conversaciones, como el control israelí del corredor Filadelfia y el cruce de Rafah.

“Al menos 20 rehenes capturados vivos han muerto durante 288 días en Gaza. Y cada día que pasa los rehenes mueren, enferman y sufren severas torturas”, lamentó Yizhar Lifshitz, cuyos padres Yocheved Lifshitz (liberada en octubre) y Oded Lifshitz (aún cautivo), fueron secuestrados el 7 de octubre.

#TelAviv: Undeterred by the latest escalation w/ the Houthis, throngs of Israelis are out on the streets tonight demanding a ceasefire/hostage release deal and #Netanyahu‘s immediate ousting. [Photos: Raya Barkan] pic.twitter.com/TbePoK6W7E

— Yonatan Touval (@Yonatan_Touval) July 20, 2024