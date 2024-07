Trump promete a Zelenski «poner fin a la guerra» en Ucrania

El candidato republicano Donald Trump, afirmó el viernes que sostuvo una llamada por teléfono con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y le prometió que, de volver a la Casa Blanca, pondrá «fin a la guerra» entre Ucrania y Rusia.

“Yo, como su próximo presidente de Estados Unidos, traeré la paz al mundo y pondré fin a la guerra que se ha cobrado tantas vidas y devastado a innumerables familias inocentes», escribió el exmandatario en su plataforma Truth Social.

Posteriormente, Zelenski confirmó la llamada. «Acordamos con el presidente Trump discutir en una reunión personal qué pasos pueden hacer que la paz sea justa y realmente duradera», dijo.

“Tomé nota del vital apoyo bipartidista y bicameral estadounidense para proteger la libertad y la independencia de nuestra nación», dijo en la red social X.

I spoke with @realDonaldTrump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future.

I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024