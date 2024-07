Abrazo fatal: Cantante muere electrocutado durante concierto

Staff ed.-

El cantante brasileño Ayres Sasaki, miembro de una banda de rock, falleció electrocutado durante una presentación en vivo en el Hotel Solar, Salinópolis.

El incidente ocurrió el pasado sábado 13 de julio cuando un fan empapado de agua lo abrazó, lo que provocó que Sasaki entrara en contacto con un cable que le causó una descarga eléctrica fatal.

Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad artística tanto en Brasil como a nivel mundial.

El accidente se desencadenó después de que el fan, mojado por el agua, abrazara a Sasaki, dejando también restos de agua en el cuerpo del cantante.

Esto llevó a que, al entrar en contacto con un cable eléctrico, Sasaki recibiera una descarga que le causó la muerte instantánea en el escenario.

La comunidad artística y los seguidores del cantante han expresado su pesar por la pérdida.

Um vídeo, que teria sido divulgado nos stories do Instagram do @hotelsolar, no último sábado, dia 13 de julho, mostra o cantor Ayres Sasaki e os músicos da banda tocando durante um show no local. Sasaki faleceu no mesmo dia, vítima de descarga elétrica. pic.twitter.com/zUk7Tqg3I4

— BT Mais (@belemtransito) July 17, 2024