Denuncian acoso en el Trieltam

Staff ED

Cd. Victoria, Tam.- Las serias acusaciones de acoso sexual y hostigamiento interpuestas contra el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIETAM), Edgar Danés Rojas, por parte de Erika Natividad Rodríguez Mascorro, ex empleada del tribunal, han generado un llamado urgente a la justicia y a la transparencia en el sistema judicial.

Rodríguez Mascorro, quien ocupó el cargo de oficial judicial ‘B’ desde abril de 2022 en el TRIETAM, relató cómo Danés Rojas inició un patrón de acoso con insinuaciones sexuales a partir de diciembre de ese mismo año. A pesar de su negativa rotunda a cualquier tipo de relación fuera del ámbito laboral, el hostigamiento persistió hasta que fue despedida el 15 de mayo de este año, bajo pretextos cuestionables de ajuste presupuestal, mientras el tribunal continuaba contratando nuevo personal.

En palabras de la afectada, «Solo pido que se haga justicia, tengo información que como mi caso hay varios más, pero no se atreven a denunciar al Magistrado Presidente Edgar Danés Rojas por temor, porque tiene mucho poder y lo hago responsable de lo que me pueda pasar a partir de esta denuncia pública».

Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), así como en el Senado de la República para un juicio político, han puesto de manifiesto una situación crítica. Sin embargo, críticos señalan que la carpeta de investigación en la FENNAM parece «congelada», lo que ha suscitado acusaciones de intentos de manipulación política por parte de la coalición MORENA, buscando influir en decisiones judiciales en el TRIETAM.

☀️ También puede interesarte: Preocupa a Salud alza de casos de dengue

Ante la falta de avances claros en las investigaciones, Rodríguez Mascorro expresó su frustración: «Acudí con el gobernador Américo Villarreal Anaya y le expuse mi caso, me dijo que iba a ayudarme, pero hasta la fecha, no he tenido alguna respuesta y las denuncias no avanzan».

Este escándalo no es el primero que envuelve a Danés Rojas, quien ya enfrentó acusaciones similares durante su carrera académica anterior, lo cual pone en entredicho su conducta profesional y personal.

El impacto de estas acusaciones ha puesto bajo escrutinio la integridad del proceso electoral en Tamaulipas, subrayando la importancia de la imparcialidad y la transparencia en todas las instancias judiciales. A medida que se desarrollen las investigaciones, la ciudadanía y los órganos de justicia deben garantizar que se haga justicia y que se sancione conforme a la ley cualquier conducta indebida.