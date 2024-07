Fallece pasante de enfermería tras ataque armado en Veracruz

Staff Ed.-

Noriko Quezada Ríos, una pasante de enfermería de 22 años, fue atacada a balazos afuera del hospital del IMSS en Veracruz.

El ataque ocurrió el viernes por la mañana, justo en la entrada del hospital número 36 del IMSS, ubicado en la colonia Manuel Ávila Camacho en Coatzacoalcos.

Uno de los disparos impactó en su cabeza, por lo que fue ingresada a terapia intensiva.

Lamentablemente, Noriko falleció el sábado a causa de las heridas.

Clamor Por Justicia

Lizzet Ruiz, madre de Noriko, exigió justicia por el asesinato de su hija y pidió a la ciudadanía viralizar el caso para que llegue al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En sus declaraciones al Diario del Istmo, expresó su dolor y frustración por la lentitud de las autoridades en responder a este tipo de crímenes.

«Pido justicia para mi hija, ya no podemos tolerar esto… Esto no puede estar pasando, yo pensé que nunca me iba a pasar», declaró Lizzet.

Investigación En Curso

Las primeras investigaciones sugieren que un exnovio de Noriko podría ser el responsable del ataque armado, y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La Fiscalía de Veracruz está llevando a cabo las investigaciones correspondientes por este homicidio, aunque hasta el momento no ha informado sobre personas detenidas.