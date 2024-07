Piastri logra primera victoria en F1 y ‘Checo’ Pérez llega en séptimo

Staff Ed.-

El australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren, ganó el Gran Premio de Hungría, obteniendo su primer triunfo en la Fórmula 1.

Piastri se aprovechó de la lucha por el Mundial entre su compañero de equipo Lando Norris y el piloto de Red Bull, Max Verstappen.

A dos vueltas del final, Norris cedió la primera posición a Piastri, permitiéndole así asegurar la victoria.

Lando Norris lideró la carrera durante veinticinco vueltas antes de ceder la posición a Piastri.

Inicialmente, Norris ignoró las órdenes de su equipo para devolver la posición, pero finalmente accedió.

Durante la carrera, Norris recortó diez puntos a Verstappen, quien terminó quinto tras un incidente con Lewis Hamilton.

Hamilton, por su parte, logró completar el podio en tercer lugar.

