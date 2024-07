Reportan saldo blanco durante el fin de semana

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Protección Civil informó que con una asistencia de alrededor de cinco mil paseantes en los diferentes centros recreativos de este Municipio, se reportó un saldo blanco en el primer fin de semana del periodo vacacional de verano.

Asistencia de cinco mil personas

La Coordinación de Protección Civil señaló que un promedio de cinco mil personas visitaron los ríos, tanto el San Marcos, Presa Caballeros, Troncones, el Ojo de Santa Ana y las Cascadas de Juan Capitán.

En el operativo de vigilancia en centros recreativos participan de manera coordinada elementos de Tránsito, Guardia Estatal, Guardia Nacional, Cruz Roja y Protección Civil del Estado.

“Se están cuidando todos los centros turísticos de Victoria, se han estado haciendo recorridos en todo el río desde La Peñita hasta La Quebradora, por ahí anduvimos checando, y hasta el momento hay saldo blanco”, se informó.

Emiten recomendaciones

Cabe señalar que Protección Civil emitió algunas recomendaciones a las personas que acudan a algún balneario o centro recreativo.

“Si no sabemos nadar no nos metamos a aguas profundas o que lleven corriente para evitar problemas, también hay que tener cuidado con los niños, no perderlos de vista, otra recomendación, si no traemos vehículos adecuados o aún si los traemos y no sabemos conducir no nos metamos a lugares donde no, no irnos de Los Troncones para arriba”, se advirtió.

Lo anterior debido a que el pasado domingo un vehículo se quedó varado en el Ejido El Huizachal en el llamado «Camino Rojo» , en un lugar muy alejado.

Para continuar con saldo blanco, recomendó Protección Civil, se debe tener mucho cuidado donde andamos, «ya que hay que recordar que traemos a la familia y es mejor lugares accesibles».

Por último, se hizo énfasis en puntualizar lo que se dijo, es la principal recomendación; “la principal recomendación es no ingerir bebidas alcohólicas o alguna sustancia que te pueda afectar tus sentidos, no ingerirlos si nos vamos a meter al agua, menos si vamos a manejar”.