Biden reaparece en público tras poner fin a su campaña presidencial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reapareció en público por primera vez tras abandonar la carrera a la presidencia y tras dar negativo en una prueba de Covid.

El mandatario demócrata reapareció en la base aérea de Delaware en su camino hacia Washington. Posteriormente, ofrecerá un discurso desde el Despacho Oval para explicar los motivos de su renuncia.

En las imágenes publicadas por medios estadounidenses se ve a Biden bajarse de un coche y subir la escalera del avión presidencial y ante las preguntas de la prensa, el mandatario solo respondió que se encontraba “bien”.

Biden says he’s feeling well after recovering from his Covid case.

He’s returning to DC now from Delaware. This is his first public appearance since a written statement Sunday announcing he wouldn’t seek reelection. pic.twitter.com/eSDwldjoSz

— Josh Wingrove (@josh_wingrove) July 23, 2024