Criticando a ‘Tornados’

Lic. Ernesto Lerma

De los productores de las series fílmicas de “Jurassic Park”, “Bourne” e “Indiana Jones”, llego a salas de cines “Tornados”, un capítulo actual del éxito de taquilla de 1996, “Tornado”. Dirigida por Lee Isaac Chung, el guionista y director nominado al Premio Oscar por “Minari”, “Tornados” está protagonizada por la nominada al Globo de Oro Daisy Edgar-Jones y Glen Powell como fuerzas opuestas que se unen para intentar predecir, y posiblemente controlar, el inmenso poder de los tornados.

El cineasta Jan De Bont estuvo a cargo de “Twister”, estrenada en 1996 y protagonizada por Helen Hunt y Bill Paxton, la película llegó a impactar por sus impresionantes efectos especiales, que fueron innovadores para su época. Su historia, concebida por Michael Crichton es la de un grupo liderado por la Doctora Jo Harding (Helen Hunt) y su esposo separado, Bill Harding (Bill Paxton), que persigue tornados con el objetivo de desplegar un sistema de recolección de datos que podría mejorar las advertencias de tornados y salvar vidas.

Durante sus aventuras, enfrentan múltiples tormentas devastadoras, incluyendo uno de los tornados más poderosos jamás registrado, conocido como F5. A pesar de ser una cinta tonta y efímera (lo único memorable es una vaca volando y la música de Van Halen y Tori Amos), “Twister” fue todo un éxito comercial, recaudando casi 500 millones de dólares en todo el mundo. En esta época, en la que lo más importante es el dinero y donde el término “cine” es reemplazado por el de “contenido”, no hay nada más seguro como exprimir un éxito comprobado.

Esto nos lleva a “Twisters”, una “recuela” de la cinta de 1996. De Bont tiene 80 años, por esa razón, lo mejor era reemplazarlo por un director más joven y vital. Lee Isaac Chung viene de la hermosa cinta “Minari” de los estudios A24 y se convierte en otro director independiente más que sucumbe a las producciones sin alma de Hollywood (llamemos a esto “El síndrome Greta Gerwig”). El resultado es una cinta prácticamente idéntica a la anterior, ahora con mejores efectos y nuevos actores.

Tenemos a Daisy Edgar-Jones que reemplaza a Hunt, encarnando a una meteoróloga diferente, más joven y bella llamada Kate Cooper, un supuesto prodigio de la ciencia quien, en el prólogo de la película, sufre una tragedia similar a la de Stallone en “Cliffhanger” y decide dejar de perseguir tornados para resignarse a un trabajo de escritorio en Nueva York; Anthony Ramos, que viene de un maravilloso musical y de la más que decente última entrega de “Transformers”, interpreta a Javi, antiguo compañero de Kate en su época de cazar tornados.

Siguiendo la regla de los tres actos que se enseña en los cursos para guionistas, Javi acude a ella para que regrese a su antiguo oficio, lleno de aventura y adrenalina. Al principio, como siempre sucede, nuestra heroína se niega, pero termina aceptando la misión. Nuestro tercer protagonista es Glen Powell, el apuesto y jovial sucesor de Tom Cruise, a quien ya hemos visto en la secuela de “Top Gun”, y en una exitosa comedia romántica junto a Sydney Sweeney.

Este viene a ser aquí el equivalente del personaje del fallecido Paxton, interpretando a Tyler Owens, un vaquero autodenominado como “domador de tornados”, que lidera un equipo de Youtubers. Al principio, la cosa lucía interesante: Kate y Javi lideran el equipo que se apoya en la ciencia y el conocimiento racional y Tyler lidera a los que se guían por el instinto y el afán de popularidad. Pero la idea de los productores consiste en atraer a la audiencia que se deleitó con “Where The Crawdads Sing” y “Anyone But You”, por eso, todo degenera al poner a Kate en medio del vaquero sexy y el chico enamorado, pero no tan sexy para conformar un recalcitrante triángulo amoroso.

Sobre los efectos especiales podemos decir que aquí son mejores que en la cinta anterior, por aquello del progreso tecnológico. Es una lástima que la vaca ya no vuele en esta película, pero ahora hay inclusión de nuevo milenio y musicalmente los cantantes Luke Combs y Miranda Lambert hacen un buen trabajo reemplazando a la banda Van Halen y a la cantautora Tori Amos en el soundtrack. ¿Qué más puede pedir un público que va al cine a ver una y otra vez productos hollywoodenses reciclados, tontos, artificiosos y tan efímeros como este?

Mi personal ocho de calificación a esta cinta que también vale la pena por el desempeño histriónico de la actriz inglesa Edgar-Jones quien interpreta a Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios, que ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Esta es una buena cinta para los nostálgicos de los maravillosos años de maravillosos blockbusters hollywoodenses veraniegos.