Turista ignora advertencia y es mordida por caballo de la Guardia Real Británica

Agencias.- A través de las redes sociales se han vuelto virales las imágenes que muestran el momento exacto en el que un caballo de la Guardia Real Británica muerde a una turista en Reino Unido. En el video se ve que la mujer pretendía tomarse una fotografía junto al animal, pero al acercarse el equino le lanzó una mordida en el brazo.

Después del ataque del caballo la mujer lesionada se alejó rápidamente y buscó ayuda por parte de sus acompañantes. Pero mientras era revisada, la turista pareció perder el equilibrio y cayó al suelo, casi desmayada. Las personas que se encontraban a su alrededor trataron de auxiliarla y pidieron asistencia médica.

Había un cartel de advertencia

Es importante mencionar que en la zona, justo detrás del lugar donde ocurrieron los hechos, había un letrero gigante que exhortaba a los turistas a tener precaución, advirtiendo que los caballos son agresivos y cuando se sienten en peligro pueden llegar a morder, o patear, a las personas, por lo que se recomienda a los extranjeros no acercarse a estos animales.

🇬🇧 | REINO UNIDO Una turista es mordida por un caballo de la Guardia Real mientras intentaba posar para una foto. El incidente ocurrió cuando la mujer se acercó demasiado al animal durante su visita, a pesar de un cartel de advertencia. pic.twitter.com/e4to6qlCNr — UHN Plus (@UHN_Plus) July 22, 2024

Cientos de internautas recordaron la importancia de leer los carteles de advertencia y no acercarse a los caballos, ya que pueden llegar a ser violentos. «Se les dice, se les advierte pero no hacen caso»; «Si no obedeces, pasan cosas»; «Hostigan tanto a esos animales durante todo un día, que ellos han buscado la forma de alejarlos de ahí»; «No importa que tan grande y claro sea el mensaje de advertencia, siempre va a existir alguien que quiera trasgredir el consejo», son algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que sucede

Los internautas señalaron que no es la primera vez que se presentan este tipo de incidentes en Reino Unido, aseguran que – pese a los diversos carteles de advertencia – los turistas los ignoran y se acercan a los animales, lo que termina produciendo graves incidentes.

Los caballos no son animales agresivos, pero – cuando se sienten amenazados – suelen llegar a ser agresivos con las persona. En este sentido se recomienda a las personas no acercarse, sino más bien conservar metros de distancia para evitar una agresión.

