CIUDAD DE MÉXICO, julio 23, (Agencias)

Los actores Irina Baeva y Gabriel Soto han estado en la mira del público tras anunciar el fin de su relación, misma que se dio a conocer a través de un comunicado que fue publicado en la cuenta de Instagram del actor.

Sin embargo, recientemente la famosa aseguró que nunca autorizó su publicación. Fue en una entrevista con la revista ¡Hola! Que Baeva habló sobre el fin de su relación con Soto después de estar juntos por más de cinco años y haberse comprometido.

En la plática, la actriz destacó que nunca autorizó la publicación del comunicado en el que su expareja confirmó el fin de su romance; “fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”.

Por otra parte, en la entrevista, Irina Baeva señaló que nunca le fue infiel a Gabriel Soto como se ha especulado y que esto no fue parte del motivo del fin de su romance con el actor: “Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie”, recalcó.

“La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el mundo cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida”, puntualizó.