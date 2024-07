Niña de 12 años asesina a su prima de 8 años por un iPhone

Staff Ed.-

Una niña de 12 años fue acusada de asesinar a su prima de 8 años tras una discusión por un iPhone en Humboldt, Tennessee, el pasado 15 de julio.

Según las autoridades, una cámara de seguridad en el dormitorio de las niñas registró el asesinato.

La grabación muestra a la niña mayor asfixiando a su prima mientras dormía en la litera superior, utilizando ropa de cama.

Después de cometer el asesinato, la niña mayor limpió a la víctima y la acomodó en la cama para no levantar sospechas.

Un familiar de las niñas informó a la policía que ambas habían discutido por un iPhone después de regresar de un viaje y quedarse con su abuela.

El fiscal de distrito de Gibson, Frederick Agee, describió el acto como uno de los más inquietantes procesados por su oficina.

