Rafa Márquez explica por qué dejó al Barcelona

El nuevo auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, Rafa Márquez, publicó un comunicado donde explica las razones que lo llevaron a dejar al Barcelona Atletic y sumarse al proyecto del Tri.

“Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Atletic y emprender un nuevo compromiso. En mi vida nunca me ha gustado estar en una zona de confort. Busco siempre un crecimiento”, escribió Rafa Márquez.

Agradece al Barcelona

A pesar de dejar su cargo como entrenador del conjunto filial del FC Barcelona, Márquez se mostró agradecido con la oportunidad que le brindaron y señaló que espera volver algún día.

“Agradezco la gran oportunidad que me brindó el FC Barcelona. Al presidente Joan Laporta, directivos, staff, jugadores y trabajadores del club, espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas. Como ya sucedió en mi etapa de jugador en el club, nuevamente espero que no sea un adiós si no un hasta pronto”, añadió.



Quiere dejar huella en el Tri

Con toda su experiencia, Rafa Márquez se dijo listo para afrontar el reto que significa integrar el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, asegurando que buscará imprimir su mentalidad y aportar sus conocimientos al grupo.

“Este nuevo reto lo afronto con la responsabilidad que se merece. Ha sido primero de todo mi orgullo por mi país ante un compromiso tan importante como es jugar un Mundial en casa y el otro poder transmitir todos mis conocimientos, mis valores y mi pasión por el futbol a todos los que formaremos parte de esta nueva etapa”, señaló Márquez.

Márquez busca mejorar el camino del Tri, por lo que espera contagiar su mentalidad positiva, para obtener mejores resultados en el proceso mundialista.

“Una de las cosas más importantes en mi filosofía de vida es que para conseguir objetivos el trabajo duro es la piedra angular, por lo que daré lo mejor de mí para poder ayudar a mejorar cada área en la que me toque trabajar, siempre intentando contagiar mi mentalidad positiva y esperando que nos acompañen los buenos resultados”, sentenció Rafa.