CIUDAD DE MÉXICO, julio 24, (Agencias)

La emoción ante el arranque de los Juegos Olímpicos de París ya se siente en el aire. Algo que emocionó a los amantes de la moda fueron los anuncios de los diferentes uniformes que cada país estará portando.

Diseños sofisticados, con referencias culturales, resaltan perfectamente en los que prometen ser los Juegos Olímpicos con mayor estilo de la historia. Desde Haití hasta Mongolia y México, cada país dio lo mejor para encontrar el diseño ideal para sobresalir y competir por las medallas.

Si tú también estás emocionado por que comience el evento deportivo más importante del año, te compartimos una selección de los que consideramos los mejores uniformes que veremos durante este gran acontecimiento.

The New Originals x Países Bajos

Si de street style se habla, no hay ningún uniforme que haya capturado mejor esta esencia que el que propone The New Originals para los Países Bajos. Con conjuntos de pants y chamarra en una paleta de colores naranja y blanco, esta entrega nos demuestra que la comodidad es la clave para crear un uniforme ideal.

Lululemon x Canadá

La paleta de colores de la bandera se hace presente en una colección única inspirada en la pasión por el athleisure. Comodidad y estilo se unen en los uniformes diseñados para Canadá por Lululemon; una de las firmas deportivas con mayor presencia en la actualidad.

Joma Sport x España

La elegancia y el minimalismo se hicieron presentes en los uniformes diseñados por Joma Sport para los deportistas de España. Con siluetas clásicas deportivas pero elegantes, los atletas lucirán impecables en todo momento, el color que destaca en cada prende es el rojo, mismo que lograron combinar de manera idónea con el amarillo.