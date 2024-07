CIUDAD DE MÉXICO, julio 24, (Agencias)

Luego de la crisis de salud por la que atravesó Daniel Bisogno a inicios de este año, el presentador poco a poco ha ido retomando su vida y su carrera. De hecho, el pasado fin de semana hizo su regreso a los escenarios al actuar en la obra “Lagunilla mi barrio”.

Fue durante ese evento en donde Daniel tuvo una charla con los medios de comunicación sobre su proceso de recuperación, así como del trasplante de hígado que necesita, revelando que aún se encuentra en espera de donante.

Quien es parte de “Ventaneando” aclaró que si bien, no es un procedimiento al que se tenga que someter de manera urgente, se encuentra en lista de espera: “estamos en este protocolo de una lista, de repente me dicen: ‘A ver si alguien te dona’. No se puede eso”.

“Tiene que ser un donador que lamentablemente tiene que fallecer, porque el hígado no es como un riñón, que pueden ponerte uno”, compartió. Por otra parte, se mostró confiado en que las cosas se darán en su debido tiempo, por lo que se mostró agradecido de que, por ahora, su vida no dependa del trasplante.

Además, Daniel fue cuestionado por sus planes a futuro, indicando que tiene “muchas ganas de hacer varias obras de teatro que tenemos en mente y en puerta con mi querido Alejandro Gou, me gustaría hacer un programa de concursos, y ver crecer a mi hija”.