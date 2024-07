¡Inesperado! Leones, cebras y jirafas bajo la nieve por inusual nevada en África

Staff Ed.-

Sudáfrica, conocida por su fauna salvaje y altas temperaturas que recientemente alcanzaron los 50°C, ha sorprendido a todos con un paisaje inusual: nieve cayendo en zonas donde sería imposible en esta época del año.

En redes sociales, residentes compartieron videos y fotos de la sorprendente nevada, un fenómeno que no debería ocurrir en esta temporada ni en esas regiones.

La nevada tomó por sorpresa a los animales acostumbrados a las altas temperaturas.

Videos muestran a leones en un montículo de rocas mientras la nieve cae sobre ellos, cebras caminando entre la nieve y una jirafa buscando refugio.

Los lugareños estiman que la temperatura en las zonas afectadas podría haber bajado hasta los -20°C, alterando el comportamiento de los animales.

Snow Safari ✅

It’s not everyday you’ll see lions in the snow. @yvettecarmen101 captured this beautiful moment earlier this week @AquilaSafaris 😍❄️🦁 pic.twitter.com/KIjKHR32EW

— Love Cape Town (@lovecapetown) July 11, 2024