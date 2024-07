Barack Obama da su apoyo a Kamala Harris en candidatura presidencial

Agencias.- Finalmente uno de los apoyos por parte de los grandes nombres del Partido Demócrata a la campaña presidencial de Kamala Harris llegó: el expresidente Barack Obama se suma a la candidatura.

A través de un video publicado durante la madrugada de este 26 de julio, el equipo de campaña de Kamala Harris anunció que obtuvo finalmente el apoyo de Barack y Michelle Obama, quienes gozan de gran popularidad.

En el video se puede observar a Kamala Harris tomando una llamada después de un evento de su campaña presidencial. Las primeras palabras son de la exprimera dama, quien dice que las próximas elecciones serán históricas.

“Llamamos para decirte que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de apoyarte y hacer todo lo que esté en nuestras manos para guiarte durante la campaña y llevarte hasta la Oficina Oval”, señala el expresidente Obama.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024