Un incendio en California ha consumido 348 mil 370 acres y destruido 134 edificios en dos días, obligando al desalojo de residentes y el cierre de carreteras.

El siniestro, conocido como el incendio Park, ha avanzado sin que hayan podido contenerlo, mientras más de dos mil 400 bomberos intentan frenar su avance, indicó en su página el Departamento de Protección contra Incendios de California.

The #Parkfire in Butte County has now surpassed 164,000 acres. Take a moment to watch this powerful video and consider how you and your family are prepared for the threat of wildfire. For more information on the Park Fire visit: https://t.co/f2Jx3YA3kh pic.twitter.com/RiWlxhTLan

— CAL FIRE Chief (@CALFIRE_CHIEF) July 26, 2024