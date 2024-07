Justin Timberlake “no estaba ebrio”, declara su abogado

El abogado de Justin Timberlake aseguró que el artista no estaba ebrio cuando fue detenido a mediados de junio por la policía en Nueva York, por lo que pidió que se desestimen las acusaciones de conducir en estado de ebriedad.

El artista de 43 años fue detenido el 18 de junio en la localidad de Sag Harbor Village, luego de omitir una señal de «alto» y no mantenerse recto en el carril por el que circulaba con su BMW.

Timberlake había cenado en el restaurante de un hotel de la localidad y se dirigía a la casa de un amigo cuando fue detenido.

BREAKING: Justin Timberlake’s lawyer claims he was “not intoxicated” despite having bloodshot eyes, failing all sobriety tests, and refusing to take a breathalyzer. pic.twitter.com/lUVgzY26Iq

