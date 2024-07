Staff Ed.-

En un «incidente grave» ocurrido el lunes en Southport, noroeste de Inglaterra, al menos ocho personas fueron apuñaladas.

Los servicios de emergencia británicos detuvieron a un hombre y confiscaron un cuchillo.

La policía de Merseyside recibió la llamada de alerta a las 11:50 hora local y declaró que no existe una amenaza continua para el público.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste atendió a ocho pacientes heridos de arma blanca, quienes fueron trasladados a tres hospitales, incluido el Alder Hey Children’s Hospital.

Las fotos del lugar mostraban una fuerte presencia de policías, ambulancias y bomberos. Colin Parry, un testigo, comentó que aparentemente varios niños fueron apuñalados, destacando lo inusual del incidente en Southport.

❗️🔪🇬🇧 – In England, a day that should have been one of joy and fun turned into a nightmare. Armed police swooped on Hart Street in Southport, Merseyside, at 11.50am after a man with a knife attacked a Taylor Swift-themed children's dance and yoga workshop held in a community… pic.twitter.com/CmVrpmdAcV

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 29, 2024