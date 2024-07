Nicolás Maduro retó este martes al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, a salir de donde “está escondido” e ir al Palacio de Miraflores -sede del gobierno, en Caracas, Venezuela– a encontrarse con él y “dar la cara”.

Reta a Edmundo González

Frente a cientos de seguidores, Maduro sostuvo: “Da la cara, dame la cara a mí, deja de agredir al pueblo, señor cobarde (…) ¿Dónde estás escondido, señor cobarde?”.

“Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia, no se tarde en llegar, cobarde, venga por mí, cobarde”, dijo el jefe de Estado desde la sede del Ejecutivo. No obstante, el opositor no se encuentra resguardado, pues este mismo martes encabezó una actividad en Caracas, donde reunió a miles de personas.

El líder chavista responsabilizó a González Urrutia y a su principal aliada, María Corina Machado, de actos “terroristas“, en referencia a protestas en Caracas y varias regiones contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del domingo, que otorgan la victoria a Maduro, quien según el Consejo Nacional Electoral, obtuvo el 51.2 % de los votos, frente al 44.2 % atribuido a González.

☀️ También puede interesarte: Protestas en Venezuela dejan al menos seis muertos y decenas de heridos

El sector antichavista, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), señala esas manifestaciones como “expresiones espontáneas y legítimas”, mientras que el Gobierno las tacha de “criminales” y “terroristas”, a la vez que denuncia un golpe de Estado.

Según cuatro ONG, al menos 11 personas fallecieron el lunes en el marco de estas protestas.