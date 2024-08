Tormentas a la vista; cuida tus equipos de cómputo

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La temporada de huracanes aún no termina para el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe; por ello, las posibilidades de que se presenten más tormentas en Tamaulipas en general, y Ciudad Victoria en particular, siguen latentes.

Cabe recordar que dicha temporada comenzó el uno de junio pasado, pero terminará hasta el 30 de noviembre, y ha dejado múltiples jornadas de lluvias intensas en esta Capital y en la mayor parte de las regiones centro y sur de la entidad.

Por eso, las autoridades de los tres niveles de gobierno emiten recomendaciones, tanto para cuidar la integridad personal como de pertenencias, sobre todo viviendas y vehículos, dados los altos costos que pueden generar las tormentas como las registradas recientemente.

En este caso es la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la que hace las correspondientes recomendaciones, enfocadas al cuidado de datos informáticos y de los equipos electrónicos que uses, independientemente si para estudiar, trabajar o por entretenimiento.

El Diario MX te comparte estos consejos, que aunque pueden resultar sencillos para la mayoría de los usuarios de nuevas tecnologías de la información, también hay quienes los desconocen y son útiles en caso de nuevas tormentas en la región.

1) Por principio de cuentas se recomienda realizar una copia de seguridad de la información en algunos de las nubes que ofrecen las distintas compañías.

2) Segundo, lo mejor es apagar tu equipo de cómputo al terminar tu jornada; es importante no dejarlo encendido.

3) Desconecta los equipos electrónicos de la toma de corriente y del cable de red en caso de presentarse las tormentas.

4) Resguarda los dispositivos electrónicos en una superficie elevada o en un lugar seguro, para mantenerlos a salvo en caso de inundaciones.

5) Por último, se recomienda mantener con carga todos tus dispositivos móviles, tales como teléfonos, tabletas, computadoras portátiles o baterías, si te has informado de que se acercan lluvias intensas.

Así que ya lo sabes; si quieres evitar dolores de cabeza al perder información importante o, peor aún, equipos electrónicos de alto costo lo mejor es seguir estos pasos que nos comparten especialistas de la UAT.

