¿Listos para el fin? Mejor checa el clima

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Hoy es viernes y es tiempo de tirar cualquier instrumento, herramienta o con lo que sea que trabajemos para disponernos a disfrutar de un nuevo fin de semana, para lo cual nunca estará de más echar una checadita a los pronósticos del clima.

Aunque una gran parte de los trabajadores aún están de vacaciones, otros muchos siguen en las cansadas jornadas laborales pero se acercan las horas de descansar, cuando menos un día y medio, así que será mejor saber lo que nos depara el clima.

Y como también es el último fin de semana de vacaciones para quienes trabajan en dependencias gubernamentales o universitarias, también El Diario MX piensa en ellos y pone a su disposición los correspondientes pronósticos.

CIUDAD VICTORIA

Si es de quienes no podrán dejar la Capital para descansar los siguientes días le decimos que para la noche de este viernes el calor tiende a aminorar y ya para las ocho de la noche bajará de los 30°C (grados Celsius).

Y lo mejor: No se esperan lluvias que apaguen lumbre alguna, así que las carnes asadas están permitidas al aire libre; las posibilidades van de apenas tres al uno por ciento, con cielo despejado.

Además, para sábado y domingo las condiciones no varían, con escasas posibilidades de precipitaciones (uno y ocho por ciento, respectivamente), aunque sí hay que cuidarse de los rayos solares porque serán días sin nubes, con temperaturas previstas de 35/22°C mañana y de hasta 36°C el domingo.

Y EN LA PESCA…

Ahora que si es de los afortunados que podrán darse la escapada a La Pesca, el pronóstico indica temperaturas de 33/25°C tanto para el sábado como para el domingo, totalmente soleado y apenas cuatro por ciento de posibilidades de que llueva.

Así que pueden irse a la playa, ya sea a la grande o a la chiquita que el clima estará inmejorable para la diversión, ya sea familiar o entre amigos, quienes pueden disfrutar del fin de semana en La Pesca porque ambos días están indicados como totalmente soleados.

MIRAMAR, UN LUJO

Planear trasladarse a la playa Miramar es un lujo en estos momentos, no tanto por los costos, sino por la alta afluencia de turistas que registra en estos momentos, con los hoteles a tope, pero aun así les compartimos el pronóstico del clima.

Al igual que en Victoria y Soto la Marina, para la playa de Madero The Weather Channel señala sábado y domingo a pleno sol, con temperaturas de 33/25°C y 32/26°C, respectivamente y, tampoco deberá de preocuparse por las lluvias, que apenas hay cuatro por ciento de posibilidades de que arruinen el fin de semana.

Así que ya está informado, hay bandera climática libre para disfrutar de los siguientes días, inhábiles para la mayoría de los tamaulipecos.